【航空災難】逾半商務旅行疫後消失　恐最少衰4年

民眾盼隨新冠肺炎疫苗面世，能回歸正常生活，然而，這場疫情帶來的影響或遠較想像中深遠。微軟創辦人蓋茨料，超過一半的商務旅行將消失，在辦公室的時間亦將減少三成，因為人們旅遊及經商的基本模式已被疫情徹底改變。有機構預測，今年美國旅遊支出將按年減少約5,100億美元(約3.9萬億港元)，且到2024年才有望恢復至去年水平。

蓋茨指出，由於在家工作(WFH)已證明可行及更常見，未來出差或商務旅行的門檻會變得非常高，有部分企業甚至會採取更極端的做法，例如減少面對面開會。

他表示，自己的行程亦因疫情變得更精簡，目前不需安排商務旅行，並表示今年來已與製藥公司高層舉行過5場虛擬圓桌會議。他指，即使疫情平息，這種模式仍會持續，「我們還是會進辦公室，也會從事部分商務旅行，但頻率已大幅減少。」

另方面，U.S. Travel Association數據顯示，美國今年的旅遊支出估計為6,170億美元(約4.81萬億港元)，按年減少45.2%，亦較7月時預估的6,220億美元更不樂觀。當中，訪美的國際遊客支出將按年下跌約76%至僅360億美元，而商務旅客的支出亦料跌約55%。

航空業遭疫情重創，日本廉價航空公司日本亞洲航空(AirAsia Japan)已於周二向東京地方法院提出破產，為首間宣布破產的當地航空公司。根據破產管理人指，該公司負債總額約217億日圓(約16億港元)，至少超過2.3萬人尚未取得航班取消的退款，金額逾5億日圓，且目前尚未知公司是否有能力退還給所有乘客。

航空公司正千方百計籌集資金及減低成本，以撐過這場寒冬。南韓最大的航企大韓航空日前宣布，將併購同業韓亞航空。韓媒指，市傳或會大裁員以加速雙方企業整合，不過大韓航空會長周三(18日)承諾不會裁員。

此外，法荷航集團傳擬再從擁有該集團股權的兩國政府及其他投資者籌資。消息指，在明年首季，集團將再從投資者獲20億歐元(約184億港元)。日本航空(Japan Airlines)則指，集團透過發行相當於現有股份30%的新股，合共籌集了18億美元(約140.4億港元)，以改善其財務狀況。

業界亦推測，後疫情時代的搭機體驗也將與以往不同。德國漢莎航空表示，為削減成本，明年春季開始對經濟艙乘客停發免費點心，取而代之的是，在短中程航班提供食品、飲品販賣服務。該公司預期，要到2025年，航空旅遊才會回到疫情前水平。

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