中美金融戰：美加快步伐迫中概股退市　

中概股被逼在美國退市逐步殺埋身！美國證券交易委員會(SEC)計劃在今年底前提議，將不合規的中資股強制除牌，拖累在美上市的中資概念股股價應聲下挫。有分析預期，未來中概股來港第二上市將成為趨勢，有利香港的新股市場地位！

美國總統的金融市場工作組於今年8月，要求最快2022年收緊在美國上市的中資公司的審計要求。外媒引述消息報道，SEC正加快行動，計劃趕在年底向公諮詢新規。新規主要針對中國公司，據報道指，主要的方案是求公司必須聘用受美國當局監管的核數師，否則不容許有關公司上市，而已上市的股份亦要強制除牌。另一個籌備中的方案是容許符合美國要求的核數師，聯合審計中國公司的帳目，但未與中方達成共識。

由於中國一直拒絕讓美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)的檢察員，審查中概股的會計底稿，有關問題已困擾美國監管機構多年。隨中美關係惡化，加上多間中資公司爆出財務醜聞，其中瑞幸咖啡更被除牌，要解決問題的逼切性增加。

中國證監會副主席方星海日前表示，中國海外上市公司的會計制度問題並不是無法解決，但需要雙方有良好的意願。

雖然面對監管規則不明朗的風險，但似乎無阻中國公司赴美上市的意欲。據SEC資料顯示，截至去年，中國有逾150家公司在美國各交易所掛牌，總市值達到1.2萬億美元(約9.36萬億港元)。

安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮則認為，中資概念股來港第二上市可獲得多一個平台，除了保障增加，亦可令股份流通性增加，預計「回流」陸續有來。

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