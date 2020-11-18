中美金融戰：美加快步伐迫中概股退市
2020年11月18日 21:12
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中概股被逼在美國退市逐步殺埋身！美國證券交易委員會(SEC)計劃在今年底前提議，將不合規的中資股強制除牌，拖累在美上市的中資概念股股價應聲下挫。有分析預期，未來中概股來港第二上市將成為趨勢，有利香港的新股市場地位！
中國平安(02318)旗下陸金所(美股：LU)及百度旗下的愛奇藝(美股：IQ)受消息影響，周二股價暴瀉，收市分別跌收跌約23%及14%。
美國總統的金融市場工作組於今年8月，要求最快2022年收緊在美國上市的中資公司的審計要求。外媒引述消息報道，SEC正加快行動，計劃趕在年底向公諮詢新規。新規主要針對中國公司，據報道指，主要的方案是求公司必須聘用受美國當局監管的核數師，否則不容許有關公司上市，而已上市的股份亦要強制除牌。另一個籌備中的方案是容許符合美國要求的核數師，聯合審計中國公司的帳目，但未與中方達成共識。
由於中國一直拒絕讓美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)的檢察員，審查中概股的會計底稿，有關問題已困擾美國監管機構多年。隨中美關係惡化，加上多間中資公司爆出財務醜聞，其中瑞幸咖啡更被除牌，要解決問題的逼切性增加。
中國證監會副主席方星海日前表示，中國海外上市公司的會計制度問題並不是無法解決，但需要雙方有良好的意願。
雖然面對監管規則不明朗的風險，但似乎無阻中國公司赴美上市的意欲。據SEC資料顯示，截至去年，中國有逾150家公司在美國各交易所掛牌，總市值達到1.2萬億美元(約9.36萬億港元)。
安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮則認為，中資概念股來港第二上市可獲得多一個平台，除了保障增加，亦可令股份流通性增加，預計「回流」陸續有來。
另邊廂，香港新股市場持續暢旺！港交所(00388)董事總經理巴曙松指，本港實施上市制度改革後，已有150家新經濟股在港上市，累計集資4,800億元。而綜合市場消息，物管新股佳源服務及華潤萬象生活計劃下周招股，料下月上旬掛牌，後者集資約10億美元(約78億港元)。遠洋集團(03377)旗下遠洋服務亦最快下周啟動路演，目標集資約3億美元(約23.4億港元)。
內地物業管理公司融創服務(01516)周四(19日)接力掛牌， 超購9.42倍，一手中籤比率30%，申請15手才穩獲1手。惟上市前夕於耀才暗盤交易市場一度「潛水」，收市報11.68元，微升0.69%，每手帳賺80元。
至於周三(18日)正式掛牌的亞東集團(01795)及祥生控股(02599)表現麻麻。亞東集團開市報0.76元，較招股價0.84元低9.52%，收市跌1.19%，每手帳蝕30元。祥生以招股價5.59元開市及收市，沒有升跌。
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