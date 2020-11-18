跌剩39.8萬！尖沙咀首都廣場劏舖勁蝕220萬沽出

尖沙咀首都廣場再有蝕讓個案，項目3樓一個雙號舖位，以39.8萬元登記售出，較2013年購入價約260.4萬元，帳面蒸發約220.6萬元或約84.7%。此外，荃灣工廈DAN6連錄兩宗損手，其中高層A室，以385萬元登記賣出，單位約6年帳面貶值53萬元。

市場錄近期較大額街舖成交，消息人士透露，灣仔莊士敦道單號地下F舖，建築面積約650方呎，租客為電訊公司，原業主叫價7,200萬元，最終以6,800萬元成交，低市價約5%，租金回報率約3.1%。

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