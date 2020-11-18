拜登入主白宮　每日原油供應勢增200萬桶

外國媒體報道，分析指若美國總統當選人拜登重新加入伊朗核協議，將會放寬對伊朗的制裁，屆時國際油市的日均原油供應將大增200萬桶。

如果白宮判定伊朗遵守核協議要求，可以不經國會同意，逕自簽署制裁豁免令。分析指，2021年下半的全球日均原油供給將增加100萬桶、約佔全球總產量的1%。大行摩根士丹利的預估更加激進，該行料原油供給最多將大增200萬桶。儘管油市有許多變數，如此激烈的供給增幅，將會對油價造成壓力。

需注意的是，拜登競選時承諾，要凍結美國聯邦土地上水力壓裂項目的開採許可，這意味會限制美國頁岩油生產，全球原油供應可能因此下滑。初步估計顯示，倘若拜登禁止在聯邦土地上挖掘頁岩油，美國頁岩油的日均產量將減少30至50萬桶，目前美國原油生產有1/4在聯邦政府土地上進行。

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