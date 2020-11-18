夜市UPDATES：美股道指升約百點　港股夜期無方向

美股早市變化不大，道指報29,879點，升96點或0.32%；標指報3,610點，升0.02%；納指報11,854點，跌45點或0.38%。港股期指夜市目前報26,538點，跌17點，低水6點。

安聯投資管理高級投資策略師Charlie Ripley表示，整體經濟大部分復甦速度超過了許多人的預期，因為消費者支出在整個疫情危機期間保持良好。這在消費者的消費習慣中得到了很大的體現，這場疫情使消費者將支出從服務導向型產品轉移到商品導向型產品。

在疫苗取得進展後，美銀集團策略師因此呼籲，應當開始賣出風險資產了。該行稱，標指觸及紀錄高點之際，基金經理們現在需要考慮，是應該見好就收，還是繼續投資等待更多回報。

美銀首席投資策略師Michael Hartnett指出，第四季度會繼續向經濟重啟的板塊輪動，但是已經接近「充分牛市」，未來幾周或幾個月主張「賣出疫苗主題」。

【22:30】縱使美國零售商業績參差，但在疫苗又有利好消息下，美股開市早段靠穩，道指升100點，至29,883點；納指升10點，至11,910點；標指升1點，至3,611點。

折扣零售商Target第3季包括電子商貿的同店銷售按年跳升20.7%，雖然增幅較前一季的24.3%放緩，但比市場預期高近一倍，反映疫情引發的需求仍在。期內，該公司純利按年增41.4%，經調整後每股盈利2.79美元；收入則升21.3%至226.3億美元，優於預期。Target股價早段升1.4%至165.47美元。

家居裝修用品零售商Lowe's第三季同店銷售跳升30.1%，增幅高於市場預期的23.4%，惟期內純利按年跌34%至6.92億美元，經調整後每股盈利1.98美元，符合預期，收入則升28.3%至223.1億美元，高於預期。Lowe's股價早段挫4.9%至151.99美元。

藥廠輝瑞公布疫苗最終測試報告，稱疫苗95%有效，而且沒有嚴重副作用，數天內會向美國監管機構申請緊急授權。輝瑞股價早段升2.8%至37.06美元

波音公司的737 MAX客機停飛20個月後，獲美國聯邦航空局(FAA)批准復飛，波音股價早段升4.8%至220.29美元。

外電引述消息報道，高盛準備在短短3個月內進行第二次裁員，這一輪的裁員人數預料不會超過9月份那輪約400個職位。高盛股價早段跌0.3%至223.89美元。

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