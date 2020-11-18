今年全球奢侈品市場料縮23% 中國成唯一亮點
2020年11月18日 22:58
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(中新社圖片)
顧問公司貝恩公司發表報告，預期今年全球個人奢侈品銷售，包括衣服、珠寶、美容產品和配件等，以當前匯率計料大跌23%，至2,170億歐元(約2萬億港元)，不但是自2009年以來首現收縮，更是有紀錄以來最大跌幅；至於整體奢侈市場，包括奢侈品和體驗如私人飛機、遊艇和美酒的預期跌幅相若，市場規模價值約1萬億歐元。
中國料是今年唯一錄得增長的奢侈品市場，料升45%至440億歐元。在美國，本地消費者未能彌補失去遊客的影響，加上百貨公司業務陷困，預料當地奢侈品市場今年將縮27%至620億歐元。
報告續預料，中國奢侈品市場會全速反彈，協助中國奢侈品市場於2025年前超越歐洲和美國，屆時中國消費者料佔整體奢侈品市場開支近一半；報告又預料，在網上銷售和中國市場強勁帶動下，全球奢侈品市場會於2022年底或2023年初回復去年水平。
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