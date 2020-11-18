鳳凰新媒體上季收入跌10%

鳳凰新媒體首席財務官呂靖表示，面對宏觀經濟的不確定性、疫情爆發，以及不斷升級的地緣政治緊張局勢，公司繼續致力於優化成本結構。鑑於內地目前的形勢，公司預計新媒體行業在今年餘下時間將會持續受壓。

在第3季度，該公司淨廣告收入為2.81億元，按年挫10.16%，主要是由於疫情負面影響和行業競爭加劇所致；付費服務收入為2,168.1萬元，下降19.01%；付費內容收入更跌34.3%至890萬元，主要由於數碼閱讀行業監管的收緊。

此外，第3季度公司的移動增值服務(MVAS)收入和遊戲收入較少，且在過去的幾年持續下降。

事實上，該公司母企鳳凰衛視8月時公布的中期業績亦見惡化，上半年虧損按年擴大3.63倍至9.36億港元，主要是互聯網媒體業務的重大投資公平值虧損所致。截至今年6月底止半年，該公司總收入按年倒退22.41%至12.73億港元。

當中，鳳凰衛視中文台及鳳凰衛視資訊台收入按年倒退18.29%至約2.81億港元；鳳凰衛視香港台、電影台、美洲台、歐洲台及其他的總收入，則按年倒退26.89%至約3,764.5萬港元。

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