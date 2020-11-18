謝瑞麟半年虧損4157萬

期內，集團營業額按年下跌28.7%至11.77億元，當中港澳零售業務跌62%，並錄同店銷售跌59.3%。至於內地營業額則跌12.9%，同店銷售亦跌5.2%。集團副主席、首席策略暨財務官伍綺琴表示，10月同店銷售表現因黃金周而有改善，11月則除「雙11」外的銷售見回落；就香港區而言，銷售仍未能重返去年水平。

至周三(18日)止，謝瑞麟店舖總數為478間，按年淨減17間。當中，香港及澳門店舖較去年同期淨減8間，至僅餘26間。邱表示，自4月起的減租情況不太理想，會繼續與業主溝通，爭取符合市價的租金。基於陸續有租約到期，已有部分店舖改以短約續租，令租金情況得到改善，亦有採取租約完結而關店，及臨時關店以節省開支。

至於內地市場方面，至周三止的店舖按年淨減9間，至445間。邱表示，受到疫情影響，內地市場開新店速度確不及關店，但相信疫情過後可以追回來。伍補充，未來開店將以加盟店為主。

另邱指，疫情加速電商業務發展，目前網上銷售佔總營業額由過去接近5%升至近一成，期望該佔比續升，亦會投入更多資金，物色更多電商平台。

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