IMF敦促德國必要時考慮增加支出

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)認為，德國應隨時準備在必要時部署額外的財政支持，直到有證據表明經濟持續復甦。

IMF在一次定期評估後表示，這個歐洲最大的經濟體今年的萎縮幅度將低於此前預期。與此同時，IMF認為德國「前景高度不確定，風險傾向於下行。」

疫情復燃導致德國再次實施部分封鎖，打斷了經濟此前解除封鎖後的大幅反彈。餐館、酒吧等場所至少在本月底之前將保持關閉，且德國央行已警告本季度經濟產值可能再度收縮。

IMF駐德國首席代表Shekhar Aiyar在新聞發布會上表示，考慮到德國擁有充足的財政空間，在遇到衰退時應考慮提供更多的支持。

IMF預測，今年德國經濟將萎縮約5.5%，至2021年預期將實現「部分復甦」。IMF在10月預計德國經濟今年萎縮6%。

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