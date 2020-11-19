調查料本港打工仔明年只加薪0.8%

求職網站JobsDB公布最新《招聘、薪酬及福利調查報告》顯示，本港僱主預期2021年打工仔平均平均加薪0.8%，創近10年最低加幅，低於2019年調查預期的2.7%加幅。

該調查委託獨立調查機構訪問了本港436家商業機構。2021年首季方面，約63%僱主傾向凍結人手，只有14%僱主表示有意增聘全職人手。

報告顯示，預期加薪幅度最高的行業包括數據分析、營銷及業務拓展、教育、運輸及物流，加幅介乎2.1%至3.8%。

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