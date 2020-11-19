美股收市：道指跌344點　波音挫逾3%

雖然新冠肺炎疫情研究持續有正面進展，但未能提振美股表現，3大指數周三(18日)收市向下，道指和標指均先升後回軟，並以近全日最低位收市。

道指收報29,438點，344點或1.16%；標指收報3,567點，跌41點或1.16%；納指收報11,801點，跌97點或0.82%。

個股方面，波音公司的737 MAX客機停飛20個月後，獲美國聯邦航空局(FAA)批准復飛，波音股價全日下挫3.16%，收報203.3美元。

藥廠輝瑞公布疫苗最終測試報告，稱疫苗95%有效，而且沒有嚴重副作用，數天內會向美國監管機構申請緊急授權。輝瑞股價全日升0.78%。

在疫苗取得進展後，美銀集團策略師因此呼籲，應當開始賣出風險資產了。該行稱，標指觸及紀錄高點之際，基金經理們現在需要考慮，是應該見好就收，還是繼續投資等待更多回報。

美銀首席投資策略師Michael Hartnett指出，第四季度會繼續向經濟重啟的板塊輪動，但是已經接近「充分牛市」，未來幾周或幾個月主張「賣出疫苗主題」。

安聯投資管理高級投資策略師Charlie Ripley表示，整體經濟大部分復甦速度超過了許多人的預期，因為消費者支出在整個疫情危機期間保持良好。他續說，這在消費者的消費習慣中得到了很大的體現，這場疫情使消費者將支出從服務導向型產品轉移到商品導向型產品。

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