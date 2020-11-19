摩通行政總裁：對比特幣不感興趣

外媒報道，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)表示，特定地方出現股市泡沫，但不是所有地方都出現泡沫。

戴蒙指，美國需要新一輪財政刺激措施，以幫助經濟過渡至新冠肺炎疫苗廣泛得到接種之後的時期。對於目前美國國會就刺激措施出現分歧，他認為國會沒能力達成妥協，顯得他們很幼稚，強調如果出台新一輪刺激計劃，將提高美國經濟前景得到改善的可能性。

對於近日比特幣上漲，戴蒙指對比特幣不感興趣，重申比特幣不是他投資的資產類別，但認為區塊鏈技術有其存存價值。

比特幣周三(18日)一度高見18,000美元，現報17,840美元，升1.3%。

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