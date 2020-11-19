雷軍：小米處於全球競爭最激烈的領域

他以相機為例，指根據第三方評測機構，小米稱霸排名榜長達是125日，3分之1的時間小米手機在全球拍照領域都是世界第一。

另外，雷軍指，市場除了對小米有沒有技術的誤解之外，普遍還有另外兩大誤解，一個是小米產品都屬於中低階，而雷軍則認為小米在高階市場也能立足。

另一個誤解是是小米的產品都是代工或貼牌的，對此，雷軍認為用代工模型也需要對製造有非常多的理解。

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