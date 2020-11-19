雷軍：小米處於全球競爭最激烈的領域
2020年11月19日 06:43
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(Getty Images圖片)
小米集團(01810)董事長兼首席執行官雷軍周三(18日)出席一個論壇時發表演講指，難以直接回答「小米到底有沒有技術」這個問題，但指該公司處於全球競爭最激烈的領域，有蘋果、三星、華為等競爭對手，直言如果業務要獲得增長但沒有立足之本的話，根本無法活下去。
他以相機為例，指根據第三方評測機構，小米稱霸排名榜長達是125日，3分之1的時間小米手機在全球拍照領域都是世界第一。
另外，雷軍指，市場除了對小米有沒有技術的誤解之外，普遍還有另外兩大誤解，一個是小米產品都屬於中低階，而雷軍則認為小米在高階市場也能立足。
另一個誤解是是小米的產品都是代工或貼牌的，對此，雷軍認為用代工模型也需要對製造有非常多的理解。
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