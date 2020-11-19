中通快遞第3季淨利潤按年跌7.4%　績後曾挫8.5%

該股股價績後曾挫8.5%，低見235.2港元，暫時成交逾1,200萬元。

中通快遞集團創始人、董事長兼首席執行官賴梅松稱，第3季度受惠於經濟的穩定恢復，中國快遞行業延續了上季度的強勁增長，包裹量按年增37.8%。中通包裹量達46.2億件，按年增51.2%，市場份額擴大1.9個百分點至20.8%。他表示，對中國和快遞市場長期發展的良好前景以及國內外物流行業的巨大機遇充滿信心。

集團首席財務官顏惠萍表示，受期內持續激烈的市場競爭影響，中通的調整後淨利潤為12.1億元，按年下降8.2%，單票價格按年下降18.4%，在同業中降幅最低。顏指，本季度經營活動產生的現金流為14.8億元，增幅4.4%；正加速基礎設施投資以應對持續增長的業務量，本年度累積資本性支出為62億元。加上本季度在香港二次上市募集的資金，中通截至本季度末擁有各類現金及現金等價物以及理財存款達227億元。

公司前景展望指，公司對於之前做出的年度指引沒有修改，即預測2020年的全年包裹量將在162至170億件的區間，對應同比增長33.7%至40.3%，預測2020年調整後淨利潤在48至52億元，對應同比下降1.7%至9.3%。

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