民生教育與漢考國際教育訂合作框架協議

公司與漢考國際將進一步發揮各自優勢，開拓市場，共同打造以在線為主及線上線下融合的、集來華留學服務、國際中文教學、境內境外合作辦學等為一體的綜合性服務平台。

公司認為，來華留學持續增長，市場潛力巨大，公司與漢考國際資源優勢互補，亦可豐富集團在線教育業務板塊，提升集團國際化發展水平。

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