民生教育與漢考國際教育訂合作框架協議
2020年11月19日 07:13
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民生教育(01569)公布，旗下深圳TCL教育通過其持有80%股權的絲綢之路(北京)國際教育科技中心，與漢考國際教育科技(北京)合作開展漢語水平考試(HSK)訂立框架協議，雙方已具有多年良好的合作基礎。
公司與漢考國際將進一步發揮各自優勢，開拓市場，共同打造以在線為主及線上線下融合的、集來華留學服務、國際中文教學、境內境外合作辦學等為一體的綜合性服務平台。
公司認為，來華留學持續增長，市場潛力巨大，公司與漢考國際資源優勢互補，亦可豐富集團在線教育業務板塊，提升集團國際化發展水平。
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