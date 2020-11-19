香港醫思醫療發6.1億元換股債　引入高盛等策略投資者

董事相信，引入高盛及基匯各自作為集團策略投資者，將有助集團在業務發展及融資方面獲得全球資源，而奧博增資屬公司籌集資金的適當方式。

假設分別按初步高盛轉換價、初步奧博轉換價及初步基匯轉換價，以及初步認股權證認購價悉數行使可換股債券之換股權及認股權證之認購權，公司將合共發行1.04億股新股，相當於擴大後股本9.11%。高盛、奧博及基匯將分別持有公司7.46%、6.56%及0.65%股權。

初步高盛換股價及初步奧博換股價同為5.69元，較前收市價有7.77%溢價；初步基匯換股價為5.21元，較前收市價折讓約1.33%。初步認股權證認購價為6.17元，較前收市價溢價16.86%。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020