【市前重點睇】道指跌344點　油價上升

美匯指數跌至92.4，港匯見7.7525，離岸人民幣(CNH)處6.5631，美元兌日圓企103.87，歐元報1.1851，英鎊反覆報1.3263。金價曾高見1,874美元水平。布油升穿44美元，紐油企41.6美元。道指期貨靠穩。

●摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)表示，對比特幣不感興趣，重申比特幣不是他投資的資產類別，但認為區塊鏈技術有其存在價值。

●港股ADR指數收報26,425點，跌119點或0.45%。

●即月恒生指數夜期收報26,551點，跌4點，高水7點，成交16,160張。

●美國10年期國債孳息率升1.31點子，報0.8701厘。

●求職網站JobsDB公布最新《招聘、薪酬及福利調查報告》顯示，香港僱主預期2021年打工仔平均平均加薪0.8%，創近10年最低的加幅。

●紐約12月期金收報每安士1,873.9美元，跌0.6%，連續兩日下跌。

●英國富時100指數收報6,385點，升19點或0.31%；法國CAC指數收報5,511點，升28點或0.52%；德國DAX指數收報13,201點，升68點或0.52%。

●紐約聯儲銀行行長威廉斯稱，新冠肺炎疫苗的研發進展在一定程度上讓人感到樂觀，並指美國經濟已由疫情爆發以來的低谷反彈，但仍處於嚴峻的衰退之中。

●外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)認為，德國應該隨時準備在必要時部署額外的財政支持，直到有證據表明經濟持續復甦。

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