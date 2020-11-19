先聲藥業痛風伴高尿酸血症藥物獲批臨床默示許可

該藥物(前稱URC102)是公司於2019年9月從韓國JW Pharmaceutical公司引進，在與JW合作中，公司負責該藥物在中國的開發和商業化。目前該產品正在韓國開展IIb期臨床試驗，顯示出良好的臨床療效和安全性。

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