【股民熱話】提防特朗普按下「攬炒」模式　3招避險…

美國總統大選至今尚未有官方結果，現任總統特朗普的任期正在倒數，預計2021年1月20日完結。但呢位狂人領袖似乎沒有按慣例在新舊政府交接前停止大動作，反而不斷炒現任高官並另聘親信，又積極推動各項反華政策。這頓令市場擔心，在未來兩個月，特朗普會按下「攬炒」模式，親手戳破其任內催生出的美股泡沫，引發全球大冧市，留下一個爛攤子給拜登收拾！

咁搞法，到底股民有咩可以做？針對整體投資組合，首個選擇，當然係逢高減持股份，增持現金比重，一則降低風險，二則可保留資金實力，在大跌市中執平貨。第二個選擇，係針對股票持倉，宜沽出估值過高的科技股，轉投高息股或公用股等防守性股類。第三個選擇，是增持比特幣及黃金等避險資產，盡量做到多元化投資，分散風險。

事實上，從近期特朗普撤換國防部長，然後公布制裁31家被指與中國軍方有關的中企；繼而安插親信入商務部出任高官，並宣布新增制裁四名中港官員；近日再又傳來美國證監會12月會趕緊呈上建議，迫使未合會計要求的中企退市，可見特朗普短期的打擊對象，離不開中國。如今中、港兩地金融唇齒相依，一旦特朗普在任期完結前，公布第2份主要針對金融機構的中港制裁名單，又或在南海問題上行挑釁，港股必受衝擊，股民有得震冇得瞓！

再講，無論是美股抑或港股，以目前的全球宏觀景氣，估值實在不見得吸引。港股作為中國資產的境外定價中心，如今由中資和中企操控全盤棋局，中國繼續穩定，港股自然可以受惠；可若中美關係極速惡化，甚而成為地緣政治風險的主角，則港股都要硬食風險，而未來兩個月，出現呢個險境的可能性正在上升。

總括而言，針對國際形勢，筆者總覺得，今年12月至明年1月會有大事發生。穩陣起見，未來兩個月離場避開風頭，等候股市進行「大清貨」，值博率重現才再作部署，會較可取。

東網產經專欄作者 帥哥

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