【專家點評】古勝：中芯反彈力驚人　係咪已經水尾？

尋日(18日)港股升129點，收報26,544點，收市點數計見逾半年高，而成交額微縮至1,337億元。雖然老古睇後市會有調整，不過亦都同大家講，千祈唔好現階段做淡，而係有貨趁高沽，鎖定利潤好緊要。話晒未來2個月真係沙塵滾滾，特朗普會出咩招對付中國仍是未知之數，既然咁唔不明朗，梗係要明哲保身啦！

再睇技術走勢，中芯7月中藉A股上市高見44.8元，其後大跌於17元水平築底反彈，本月9日最高見26.4元，而近日又再回落於23元附近整固，昨收報23.05元。目前，該股上方阻力為24元，上破後或挑戰月初的26元相對高位。惟老古認為其仍未過危險期，若特朗普出手，中芯中招的機會甚高，真係想長線投資都最好坐定定，吼低於20蚊水平先分注吸納。

東網產經專欄作者 古勝

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