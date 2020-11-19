【專家點評】古勝：中芯反彈力驚人 係咪已經水尾？
2020年11月19日 08:15
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尋日(18日)港股升129點，收報26,544點，收市點數計見逾半年高，而成交額微縮至1,337億元。雖然老古睇後市會有調整，不過亦都同大家講，千祈唔好現階段做淡，而係有貨趁高沽，鎖定利潤好緊要。話晒未來2個月真係沙塵滾滾，特朗普會出咩招對付中國仍是未知之數，既然咁唔不明朗，梗係要明哲保身啦！
講起要小心，不得不提中芯國際(00981)，該股近排反彈力度驚人，但係佢嘅危機過咗未呢？先睇大行點講，美銀證券指，在補貼大幅增加的情況下，中芯第三季淨利潤優於該行預期，但展望第四季，料停止向華為供貨後，將令收入按季下跌10%至12%，加上在地緣政治不確定性下，能否取得關鍵原材料及設備將是主要風險，予「跑輸大市」評級，目標價18元。
再睇技術走勢，中芯7月中藉A股上市高見44.8元，其後大跌於17元水平築底反彈，本月9日最高見26.4元，而近日又再回落於23元附近整固，昨收報23.05元。目前，該股上方阻力為24元，上破後或挑戰月初的26元相對高位。惟老古認為其仍未過危險期，若特朗普出手，中芯中招的機會甚高，真係想長線投資都最好坐定定，吼低於20蚊水平先分注吸納。
東網產經專欄作者 古勝
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