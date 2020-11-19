【專家點評】楊俊文：中央出手監管大型科企有理

港股美股一舉升至3月股災後新高，整體格局易升難跌，11月為總統大選後蜜月期，分屬大升月，預計月尾應在高位橫行或繼續向上突破機會較大。

阿里和騰訊本身市值5萬億元，加上投資這些獨角獸又值5萬億元，兩者規模都是超10萬億元水平。整個A股市值才80萬億元左右，香港市場不過30萬億元，意味兩個公司已接近香港總主值，或中國A股四分之一。

2012至今，阿里投資收入佔比由5%升到40%，基本上已經變成一個投資式壟斷集團。中央必須出手，否則一間阿里遲早變成三分之一個中國商業版圖，其他公司完全無法競爭，社會發展將減慢。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020