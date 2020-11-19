【專家點評】楊俊文：中央出手監管大型科企有理
2020年11月19日 08:30
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港股美股一舉升至3月股災後新高，整體格局易升難跌，11月為總統大選後蜜月期，分屬大升月，預計月尾應在高位橫行或繼續向上突破機會較大。
由2015年至今，阿里和騰訊投資了5,000至6,000億元進行收購，比例達到了自身總現金流的8成至超過1倍。騰訊系投資了美團(03690)、京東(09618)、蔚來、唯品會、中金公司(03908)、富途等；阿里則投資了華泰、小鵬、中通、百世、萬達電影等。兩者均涵蓋了通訊、娛樂、物流、金融、新能源汽車、線上線下購物、軟件等行業，可謂應有盡有。
阿里和騰訊本身市值5萬億元，加上投資這些獨角獸又值5萬億元，兩者規模都是超10萬億元水平。整個A股市值才80萬億元左右，香港市場不過30萬億元，意味兩個公司已接近香港總主值，或中國A股四分之一。
2012至今，阿里投資收入佔比由5%升到40%，基本上已經變成一個投資式壟斷集團。中央必須出手，否則一間阿里遲早變成三分之一個中國商業版圖，其他公司完全無法競爭，社會發展將減慢。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)
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