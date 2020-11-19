亞洲股市：日股跌百點　韓澳股偏軟

亞洲主要股市報跌，日本日經225指數低開99點或0.3%，報25,628點，其後一度跌159點或0.6%，至25,568點。

南韓首爾綜合指數低開8點或0.3%，報2,536點，之後下跌14點或0.5%，至2,531點。

澳股先高後低，澳洲悉尼普通股指數最新倒跌22點或0.3%，報6,704點。澳洲10月份失業率為7%，預估為7.1%，略好過市場預期。期內就業人數增加17.88萬人，預估為減少2.75萬人。

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