【港股開市】騰訊滙豐偏軟　藥明生物續回吐

承接美股跌勢，港股開市偏軟。恒生指數跌83點或0.32%，報26,460點；國企指數低開48點或0.45%，報10,591點；科技指數跌25點或0.33%，報7,946點。

大型科網股偏軟拖低大市，騰訊跌0.5%報586港元；小米集團跌1.2%報23.7元；美團跌1%報297元；京東集團跌0.9%報336.8元；阿里巴巴平開報250元。

重磅金融股靠穩，滙豐控股升0.2%報39.3元；友邦保險高開0.1%；中國平安升0.4%。不過工、中、建三大同銀股跌0.5%至1.5%。

藥明生物拆細後連日下跌，股價低開1.9%報77.7元，是表現最差藍籌。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020