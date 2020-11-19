A股快報：滬深三大指數報跌　酒及煤股受壓

內地股市向下走，滬綜指低開8點或0.2%，報3,339點；深成指低開24點或0.1%，至13,633點；創業板指數低開5點或0.2%，至2,614點。

板塊方面，釀酒及煤炭股齊跌0.6%，金融及地產股同跌0.4%；而鋼鐵股靠穩。

汽車板塊有炒作，小康股份、亞星客車及滬光股份漲停，長安汽車高開逾4%。

個股方面，上海鳳凰升停板，報12.96元人民幣。公司業務總經理駱掠稱，疫情期間內銷訂單亦錄得增長，4月國內訂單激增；隨着海外疫情的蔓延，6月份海外需求開始復甦。目前在手訂單已經排到2021年7月。

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