內地重提汽車及家電下鄉　相關股份炒上

官媒引述國務院常務會議內容，要實施擴大內需戰略，促進家電家具家裝消費，鼓勵地方對淘汰舊家電家具並購買綠色智能家電、環保家具給予補貼；以擴大縣域鄉鎮消費帶動農村消費，同時要提振餐飲消費。

在汽車消費方面，國常會說，開展新一輪汽車下鄉及以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車；對居民淘汰舊排放標準汽車並購買新車給予補貼；加強停車場、充電樁等設施建設。

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