港股格局：許繹彬指悶局或延續　忌過分進取

港股周四早間向下，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，雖然新冠肺炎疫苗試驗見成效，但美國民主、共和兩黨仍未就新紓困計劃展開談判，以及美國大選的後續情況仍存不明朗，限制了美股升勢。他憂慮港股缺乏明確方向的情況會延續至聖誕，建議投資者勿過分進取。

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