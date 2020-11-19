港股格局：許繹彬指悶局或延續 忌過分進取
2020年11月19日 10:10
東網電視更多新聞短片
港股周四早間向下，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，雖然新冠肺炎疫苗試驗見成效，但美國民主、共和兩黨仍未就新紓困計劃展開談判，以及美國大選的後續情況仍存不明朗，限制了美股升勢。他憂慮港股缺乏明確方向的情況會延續至聖誕，建議投資者勿過分進取。
新股市場方面，下周起料再掀「新股激戰」，初步有4隻頗具分量的股份將會同台較量，分別是藍月亮、京東健康、華潤萬家及恒大物業。如從業務上細心分析，他相信較為可取的是有「中國P&G」之稱的藍月亮，主因是這間國內最大的個人及家居清潔用品製造商，年年錄盈利且行業獨特，是認購之選。其次是京東健康，與已上市的平安好醫生(01833)和阿里健康(00241)作比較，可能其活躍客戶不及阿里健康，但京東健康反而是唯一一家有盈利的線上醫療公司，相信認購反應亦會不俗。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020