財政部增發50億人民幣國債

國家財政部將會透過香港金融管理局的債務工具中央結算系統發行人民幣國債。財政部宣佈，中央新增2022國債及新增2025國債(統稱「增發國債」)將於2020年11月25日(星期三)進行投標，並於11月27日(星期五)交收。

總值35億元人民幣(下同)的新增2022國債和15億元的新增2025國債可供合資格的債務工具中央結算系統(CMU)成員以價格為標的，通過中央結算系統債券投標平台進行競價投標。

發行後，新增2022國債將與原2022國債合併構成單一系列(2022國債)，新增2025國債將與原2025國債合併構成單一系列(2025國債，連同2022國債統稱「國債」)。2022國債年利率為2.1厘，2025國債年利率為2.2厘。2022國債和2025國債將分別於2022年和2025年的最後一個利息支付日到期。每一系列的增發國債將以統一發行價格(即該系列國債投標中成功被接納的最低價格)以及已累積的利息發行。

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