中證監：今年暫錄29間公司觸及退市指標

中國證監會上市公司監管部副主任孫念瑞稱，2019年以來，證監會將完善退市制度作為深化資本市場改革的重要內容，取得顯著成效。2019年共有18間公司通過多種渠道實現退出，今年亦已有29間公司觸及退市指標。孫強調，退市本身並不是目的，關鍵是要解決存量上市公司問題。

他表示，下一步將優化退市標準，把單一連續虧損退市指標改為組合類財務退市指標，總體思路是不單純考察企業盈利性，且注重持續經營能力。退市的指向性更符合註冊制要求，虧損與否不是資本市場入口和出口的關注點，退市監管更關注「殭屍企業」和「空殼企業」能夠得到及時出清。

他指，證監會將會同相關單位，加大行政執法力度，完善民事訴訟和賠償制度，形成立體追責體系，大幅提高相關責任主體的違法違規成本。

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