【專家點評】陳蓓敏：水泥價升 海螺水泥可低吸
2020年11月19日 10:29
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特朗普雖未言敗，拜登也懶理他，積極部署班子接手。若預期拜登上場，市場不但關注其政策，同時也會留意其副手思路，因為始終拜登一把年紀，第二位重要繼承者為其副手賀錦麗。美國前國務卿基辛格以97歲高齡出席經濟論壇，對中美關係發表言談，從其言詞可咀嚼細味，中美未來關係仍見難行。繼輝瑞有疫苗，藥廠Moderna也宣稱其疫苗可靠和穩定性。恰巧地在拜登「贏」出後宣布。美股收於高台。
國內近期多間企業信用債惡性違約事件出現，個別內銀股偏軟。有投行預警擔心內銀面臨不良處置高峰。短線內銀板塊整固待變。上半年內銀巨頭已作大幅撥備，嚴借貸，防風險。未來數月是安全期。新經濟巨企年內累積升幅不少，年底前料呈現調整整固狀態。恒指強守10天線上，昨日更曾一度推高於26,618點，後市目標27,000關口。Tesla被納入標普500成分股，兩日股價累升約一成。在港吉利汽車(00175)和比亞迪股份(01211)也見做好，前者動力較佳，有消息指集團與平治母公司戴姆勒有合作項目。有利吉利長遠發展。昨日股價創年內新高。
海螺水泥(00914)首三季純利為86.5億元人民幣，按年升1.1%，營業收入為約500億元人民幣，按年升27.8%。月初，國內水泥價格見升幅，市場價格按周見漲0.4%左右。隨着水泥見穩微升，有利行業表現。現價估值吸引，建議低吸，上方阻力位60港元，止蝕52.5元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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