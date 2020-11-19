【專家點評】陳蓓敏：水泥價升　海螺水泥可低吸

特朗普雖未言敗，拜登也懶理他，積極部署班子接手。若預期拜登上場，市場不但關注其政策，同時也會留意其副手思路，因為始終拜登一把年紀，第二位重要繼承者為其副手賀錦麗。美國前國務卿基辛格以97歲高齡出席經濟論壇，對中美關係發表言談，從其言詞可咀嚼細味，中美未來關係仍見難行。繼輝瑞有疫苗，藥廠Moderna也宣稱其疫苗可靠和穩定性。恰巧地在拜登「贏」出後宣布。美股收於高台。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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