【亂世買金】近月黃金ETF持倉下降　金價整固

外媒引述市場數據顯示，11月黃金ETF的持有量下降了逾100萬安士，為今年以來首次下跌，主要是美國大選結束和疫苗利好消息緩解了經濟擔憂，並推高了股市，令投資者對黃金ETF的需求回落。

報道引述Direxion資本市場主管Sylvia Jablonski表示，有關疫苗的消息和大選結果更加確定的消息，令投資者獲利，並將資金重新配置到更廣泛的市場。但考慮到名義利率水平和預期的額外財政刺激的宏觀前景，再加上接種疫苗前的實時病毒擔憂，預計金價將重獲上行動能。

亞洲時段，現貨金即市報每安士1,871.17美元，跌1.57美元或0.08%。

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