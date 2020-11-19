【專家點評】彭偉新：港股仍在做頂 投資者先睇呢個位...
2020年11月19日 10:40
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港股近日走勢仍然維持向上，但整體上升的動力並不太強，令到每個交易日可以上升的幅度非常有限，相信是因為恒指已逐步升近了今年7月7日高位26,782點水平，而該水平若未能成功作出突破的話，或會觸發見頂回落。因此，不少投資者在近日恒指成功收復250天線後，一直未敢大手入市，令到整體港股的走勢似出現見頂前的形態。不過，由於資金仍然繼續追捧個別股份，加上短期科技股回吐後，已開始見到資金有重新吸納個別科技股的情況，尤其是騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)均開始重新錄得資金流入，因此，恒指相信仍然未見頂，仍然有望在年底前向上衝上26,782點的機會。
至於恒指能否在升抵7月高位後，仍然有足夠的動力向上挑戰今年1月高位29,149點，則要視乎資金流入的情況能否維持，在未有證據之前，投資者宜先把目標放在26,782點水平附近。
個股方面，中集安瑞科(03899)與挪威Hexagon共同拓展中國氫氣儲運裝備市場，主要是市場開始向氫燃料汽車的科技發展，尤其是氫燃料是最環保的能源，可以達到碳零排放外，用作生產氫氣的原材料為水可以源源不絕地供應。因此，集團設立合營公司可以為集團未來的業務發展提供更有利的競爭優勢。
股價自今年年初升上1月中高位5.21元後，便持續回吐至3月見2.72元的低位後，已逐步作出反彈，而且更已成功收復了整個跌浪總跌幅的61.8%。近日股價成功企穩在4.2元以上，而且RSI更已升破70的水平，反映整體上升動力仍然強勁，有助股價可以作進一步的反彈。由於股價已收復之前的跌浪總跌幅61.8%，已成功破壞了之前的下跌浪，預期股價可以重返之前的下跌浪起步位，上望5.2元，建議投資者可以在4.3元水平買入，穿20天線水平先行沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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