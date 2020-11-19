【專家點評】彭偉新：港股仍在做頂　投資者先睇呢個位...

至於恒指能否在升抵7月高位後，仍然有足夠的動力向上挑戰今年1月高位29,149點，則要視乎資金流入的情況能否維持，在未有證據之前，投資者宜先把目標放在26,782點水平附近。

股價自今年年初升上1月中高位5.21元後，便持續回吐至3月見2.72元的低位後，已逐步作出反彈，而且更已成功收復了整個跌浪總跌幅的61.8%。近日股價成功企穩在4.2元以上，而且RSI更已升破70的水平，反映整體上升動力仍然強勁，有助股價可以作進一步的反彈。由於股價已收復之前的跌浪總跌幅61.8%，已成功破壞了之前的下跌浪，預期股價可以重返之前的下跌浪起步位，上望5.2元，建議投資者可以在4.3元水平買入，穿20天線水平先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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