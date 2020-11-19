港股格局：郭家耀料維持反覆向上 內需股有支持
2020年11月19日 10:40
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，環球疫情雖然仍然反覆，但疫苗消息對市況有穩定作用，市場繼續憧憬經濟將逐步重啟，對大市氣氛有一定幫助。至於中美關係方面，雖然美國總統大選結果仍未塵埃落定，但市場預期若民主黨拜登上任，或會紓緩中美關係，整體環球貿易環境有望改善。因此港股最近保持升勢，恒指升至26,500點水平。尤其是傳統股份吸引資金流入，炒經濟復甦概念。他相信指數反覆向上格局未變，上方阻力位可睇27,000點，下方支持則上移至26,000點。
郭又指，內地疫情已受控，投資者對經濟前景展望樂觀，加上內地重提汽車及家電下鄉，國策支持擴大消費，對內需股有一定支持。當中體育用品股，如安踏體育(02020)以及李寧(02331)股價連番破頂，後市仍值得看好。另外，汽車消費股亦可受惠國策，當中不妨留意4S經銷商股，認為相關股份盈利表現不俗，且估值相對合理。
另外，吉利汽車(00175)近期表現強勁，郭認為，吉汽下半年汽車銷售出現明顯回暖，且公司與戴姆勒合作開發用於混合動力汽車的新一代引擎，市場憧憬對提升技術及品牌效應有一定幫助。另外，公司回歸科創板上市未有定價，相信屆時有望帶動H股表現，料正式回A前資金將繼續熱炒，現水平作短線部署值得考慮。
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