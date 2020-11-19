港股格局：郭家耀料維持反覆向上　內需股有支持

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，環球疫情雖然仍然反覆，但疫苗消息對市況有穩定作用，市場繼續憧憬經濟將逐步重啟，對大市氣氛有一定幫助。至於中美關係方面，雖然美國總統大選結果仍未塵埃落定，但市場預期若民主黨拜登上任，或會紓緩中美關係，整體環球貿易環境有望改善。因此港股最近保持升勢，恒指升至26,500點水平。尤其是傳統股份吸引資金流入，炒經濟復甦概念。他相信指數反覆向上格局未變，上方阻力位可睇27,000點，下方支持則上移至26,000點。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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