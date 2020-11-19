繼續瘋狂？分析料美股道指明年可挑戰4萬點大關…

外媒報道，儘管今年發生新冠肺炎疫情，但但今年迄今為止，道指已上升逾4%，過去幾周，受到疫苗希望的帶動，股票出現強勁反彈。投資銀行Baird股票副主席Patrick Spencer預估，道瓊在2021年有達到40，000點大關的潛力，即很可能較目前水平再上漲近 35%。

他指出，道指的組成更看重價值股，而非增長股。他期待前者能跑贏大市，後者則能穩定下來。價值股票被認為交易價格低於其真實價值，當市場實現該價值時，將會提供更高的回報，而價值股票的表現取決於經濟狀況，最近在疫苗傳出好消息後，市場看到價值股票上漲，激發投資者對經濟復甦的希望。

他又提到，貨幣市場還有6.5萬億美元資金來自於投資短期債券等，而現在仍有很多人收藏現金，故他相信明年股票的上行態勢會出人意料。

Baird首席經濟學家Don Rissmiller曾指出，，冬季封鎖措施、針對性刺激方案，以及最終將能遏制病毒的措施，將讓2021年下半年出現驚人的經濟增長。包含航空公司、娛樂業、賭場、郵輪等等，都將受益於疫苗面世和封鎖措施結束。

不過，Patrick Spencer提醒，由於疫情仍在流行，加上政治因素和刺激計劃未到位，市場仍然會出現波動。

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