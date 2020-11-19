全球經貿戰：面對中國警告「勿做敵人」　澳洲總理指不會妥協

中澳關係緊張持續升溫，針對中方近日非正式向澳洲提出的14項控訴、警告澳洲不要成為中國的敵人，澳洲總理Scott Morrison重申，不會對澳洲的國安及主權妥協，將持續遵循澳洲的價值觀。

澳洲傳媒近日引述一份文件，內容概述了14項中國對澳洲的不滿，指控澳洲「毒害雙邊關係」，更引述中國官員指，中國感到非常憤怒，要是澳洲想跟中國作對，那中國就會成為敵人。

Scott Morrison周四接受澳洲傳媒訪問時表示，澳洲將永遠做自己，始終以國家利益來制定自己的法律及規則，不受任何國家的指令，無論是美國、中國或是其他國家。

據報澳洲政府呼籲對新冠肺炎疫情的源頭進行調查，中國就開始透過貿易制裁及報復行動擴大施壓澳洲。Scott Morrison表示，他已經看過來自中國的非正式文件，但澳洲的價值觀、民主及主權不會因為貿易而妥協。他強調將以自己的模式制定外國投資法、建立5G通訊網絡，這些事實不會妥協，包括運行該國的系統，保護其免於任何干預。

消息指，Scott Morrison本周造訪作為戰略夥伴的日本，並簽署1項新的保衞協定，希望加強與日本的夥伴關係，共同抑制中國在亞太地區的影響力。

中澳關係緊張，澳洲商界日子不好過。近季中國更對一系列澳洲商品祭出停買、加徵關稅、貿易調查等措施，眼前年尾本是澳洲葡萄酒的出口旺季，可如今出口訂單大跌，已出貨的酒品又滯留在中國海關動彈不得，頓令業界大受打擊。

澳洲葡萄酒協會數據顯示，中國是澳洲紅酒的最大買家，截至9月底止一年之中國進口澳洲紅酒的貨值達12億澳元，比第2大買家美國的進口量高1.6倍，而在最新財政年度，中國進口約佔澳洲所有出口商品比率接近四成。

過去，每年最後四個月，是澳洲紅酒出口的高峰期，約佔全年四成份額，可如今出口情況十分糟糕。

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