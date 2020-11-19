【見財化水】多家對沖基金在好消息前清倉疫苖股

外媒報道，美國製藥廠輝瑞(Pfizer)和合作公司BioNTech(BNT)研發的新冠肺炎疫苗，最終分析得出有效率為95%，比初步分析結果來得好。無獨有偶，美國生物公司Moderna的新冠肺炎疫苗亦在本周傳出好消息，連帶讓公司股價大漲。不過，值得注意的是，許多對沖基金卻紛紛在第三季出售了Moderna和BNT的股票，甚至是完全清倉，因而錯過了季內疫苗進展消息所引發的升浪。

報道引述美國監管文件顯示，截至9月底，Balyasny Asset Management、Adage Capital Partners和Verition Fund Management皆完全清倉了Moderna；Healthcor Management、Logos Global Management和Duquesne Family Office則清倉了BNT。

BNT最大的對沖基金投資者Redmile Group亦在第三季進行了減持；Moderna最大的對沖基金投資者Theleme Partners亦在季內進行了減持。

整體來看，對沖基金在第三季末持有BNT共340萬股、Moderna 1,170萬股，按季分別減少190萬股及220萬股。

不過，末季以來，BNT股價累升達26%，Moderna累升28%，多家清倉和減持的對沖基金見財化水。今年以來，BNT股價累升157%，Moderna更累升376%，遠遠跑贏標普500指數同期約12%的升幅。

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