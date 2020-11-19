中國首富寶座難坐穩？鍾睒睒力壓馬雲再登頂
2020年11月19日 10:43
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螞蟻上市觸礁累馬雲失中國首富寶座。
中國首富寶座唔易坐穩！今年10月才被《福布斯》統計成為中國首富的阿里巴巴(09988)創辦人馬雲，因為同系螞蟻集團IPO被叫停，連累阿里股價大跌，令馬雲身家減損約30億美元(約234億港元)。依最新的財富調查，馬雲已將中國首富之位拱手相讓予農夫山泉(09633)董事長鍾睒睒，他以640億美元力壓二馬(馬雲及馬化騰)，重登中國首富。
鐘睒睒能進身中國首富，主要受到農夫山泉股價再創新高所加持。截至周三(18日)港股收市，農夫山泉股價報43.95港元，盤中見過46.4元上市高位。鐘持有農夫山泉股權高達84.41%，另持有75%的萬泰生物股權，自上市後，股價一直處於漲勢。
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