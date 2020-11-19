日媒：香港經濟全面中資化 增長更依賴中國內地
2020年11月19日 10:44
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日本傳媒報道，在中國實施港區國安法後，外國公司重新思考其香港業務之際，中企卻不斷擴張，從股市、房地產、商業、就業和貿易等，中企支配地位持續擴大。以港股為例，今年來中企在香港上市數量創紀錄新高、佔香港新上市股票98%，僅中國食品外送平台美團(03690)在港股恒生指數的權重就高達5%。
這反映中國在加強中資全面滲透香港經濟。英資太古A(00019)將被剔除於恒指成股之列，取而代之是美團、安踏等中企，反映中企正積極扮演支持香港經濟的角色。
報道引述顧問機構--牛津經濟研究院資深經濟學家Tommy Wu表示，香港和中國大陸整合將更根深柢固，香港增長將更依賴中國內地。
香港美國商會7月調查顯示，近3分之2美企受訪者表示，新法對其香港事業前景有「負面」影響。10月公布調查顯示，大多數在香港的日企也對該法表示擔憂，34%考慮調整當地營運結構或完全離開。
從金融業來看，跨國投資銀行野村、麥格里已減少在香港辦公室空間；此消彼長，中國民生銀行、招銀國際、通海證券卻在港增加辦公室空間。房地產方面，報道引述高力國際數據顯示，今年上半年香港跨境不動產交易98%為中資買家，較2019全年的61%激增。
報道指出，在港府土地標售案中，中國開發商是最激進搶標者；中國移動7月就斥資56億港元，擊退8位競爭對手，拿下沙田工業用地；另萬科集團花了37億港元拿下大埔住宅用地。
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