日媒：香港經濟全面中資化　增長更依賴中國內地

報道引述顧問機構--牛津經濟研究院資深經濟學家Tommy Wu表示，香港和中國大陸整合將更根深柢固，香港增長將更依賴中國內地。

香港美國商會7月調查顯示，近3分之2美企受訪者表示，新法對其香港事業前景有「負面」影響。10月公布調查顯示，大多數在香港的日企也對該法表示擔憂，34%考慮調整當地營運結構或完全離開。

從金融業來看，跨國投資銀行野村、麥格里已減少在香港辦公室空間；此消彼長，中國民生銀行、招銀國際、通海證券卻在港增加辦公室空間。房地產方面，報道引述高力國際數據顯示，今年上半年香港跨境不動產交易98%為中資買家，較2019全年的61%激增。

報道指出，在港府土地標售案中，中國開發商是最激進搶標者；中國移動7月就斥資56億港元，擊退8位競爭對手，拿下沙田工業用地；另萬科集團花了37億港元拿下大埔住宅用地。

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