【專家分析】RCEP牌面大　經濟影響力恐不似預期

區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)日前完成簽署，為目前涵蓋範圍最大的自由貿易區。然而，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指出，RCEP實際經濟影響力恐不如預期，對地緣政治的影響反更顯著。

台灣未有加入RCEP，台綜院院長吳再益表示，該協定只是在會員國間既有雙邊貿易協定的基礎上升級，近20年來台商早已提早布局因應相關衝擊。他認為協定對台灣整體經濟衝擊不會太大，且可能激發台灣產業轉型。其中塑化、鋼鐵、機械等傳產出口將面臨關稅壓力，並牽動相關廠商投資策略。至於出口主力電子零組件等受惠世貿組織的資訊科技協定，且電子產品附加價值較高，預計影響不大。

他指出，近兩年受美中貿易戰影響，赴中台商紛紛調整產能布局，其中高科技或附加價值高的產業持續回流台灣，傳萬統產業則轉往東南亞設廠，除降低人力等生產要素成本外，也享有零關稅的優惠措施，這些都是台商的調適策略。

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