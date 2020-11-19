【債務海嘯】IIF：首三季全球新增債務150億美元　年底續增

國際金融協會(Institute of International Finance)周三(18)警告，今年首9個月，全球政府和企業新增了150億美元借貸，預計到今年底，債務總額將達到全球國內生產總值(GDP)的365%之巨，去年底該比率是320%，反映全球正陷入「債務海嘯」的危機。

IIF表示，債務負擔在新興市場尤為繁重，今年迄今已上升26個百分點，接近GDP的250%。根據IIF數據，新興市場國家政府在還款上的收入份額今年也急劇上升。本周，贊比亞成為第6個在2020年違約或重組債務的發展中國家。隨着疫情反彈，料會有更多的違約。

G20集團已發起一項倡議，令全球46個最貧窮的國家推遲今年到期的約50億美元的債務償還，還努力爭取為貧窮國家釋放更多來自國際貨幣基金組織(IMF)的資金，未來需要採取更多行動來抵禦許多發展中國家不斷增加的財政危機風險。

今年疫期爆發以來，全球各主要央行降低了利率，並向世界經濟注入大量市場流動性，降低借貸成本，可稅收的減少使新興市場的債務難以償還。摩根大通新興市場研究部負責人Luis Oganes表示，如果新興經濟體試圖通過購買自己的債券來貨幣化，則存在通貨脹率上升的風險；如果允許債務上升幅度過大，則存在通縮的風險，高債務水平將導致殭屍銀行和殭屍企情況惡化。

據IIF估計，從現在到明年年底，新興市場的借款人必須償還約7萬億美元的債務，其中約15%是以美元計價，這使債務人面臨貨幣波動的風險。

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