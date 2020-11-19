港股格局：蘇沛豐料舊經濟股續撐大市

恒指周四早間跌超過200點，低見26,311點。招銀國際研究部策略師蘇沛豐表示，恒指自11月初以來升勢較急，已呈超買，近日升勢放緩也屬正常。現時投資者憂慮美國總統特朗普在未來2個月會否推出更多針對中國的強硬措施，不過另一方面，疫苗研發的利好消息，令市場對明年全球經濟復甦感樂觀。他對港股後市審慎樂觀，短期阻力繼續留意今年7月7日高位近26,800點。

他預期舊經濟股續可支撐港股向上，投資者可揀選個別憧憬經濟重啟的板塊，如內險、內需消費等股份。

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