【專家點評】鄧建初：恒指由新經濟股主導 唔好炒錯？
2020年11月19日 10:55
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
一場世紀疫症，帶來了整個社區生活翻天覆地的變化，也扭轉了市民的起居飲食習慣。減少外出購物用膳、無法外遊渡假，頻繁上網處理日常事務，這些改變都反映在有關股票的走勢上。新經濟股交投暢旺，節節上升，股民如蟻附羶，舊經濟股被冷落一旁。然而升得多自然有趁消息回吐的一日，此時後者乘勢而起，猛力反彈，幅度驚人。如此新舊輪流交替，股民若不能適時轉向，便會錯失食胡時機。
上周五收市後，恒生指數有限公司宣布了恒指、國指、科技及綜合大型股等指數成分股變動的檢討結果。眾股民當然最重視代表港股市場的恒指成份股，亦即是「藍籌」之變動。三入一出，春江水暖鴨先知，大熱門美團點評(03690)及安踏體育(02020)果然入圍，怪不得近期股價走勢異常強勁，反觀百威亞太(01876)跌碎股民眼鏡，爆冷入圍。初哥認為加入百威亞太，有心顯示香港是國際金融中心的象徵而已。
屹立藍籌行列多年的老牌英資機構太古A(00019)被剔出，成分股由50隻加至52隻。這個趨勢告訴我們，未來恒指成份必是有增無減。太古黯然出局，或與近期旗下公司國泰航空(00293)處於經營困境，不斷傳出負面消息有關，恒指公司看淡其未來前景。
港英時期叱咤風雲的怡和、置地，已於回歸前退出香港市場，連看好香港的唯一純英資機構也被淘汰於藍籌股之列，令人唏噓不已。只有外籍人士仍擔任管理層的滙豐控股(00005)，仍穩居於恒指成分股行列，可惜以前獨佔鰲頭之獅王所佔比重，現已退居至第三位。滙豐有一特色，就是大股東不能擁有超過10%股權，是真正代表香港人的傳統舊經濟股。可惜未來前景看不透，股價長期不振，影響恒生指數的重要性已大不如前。至於太古出局，應與其市值大跌有關，估計並無政治考量，按其現時市值來決定是否仍可染藍，應是機制的問題。
近年舊經濟股不振，主要是業績並無顯著增長，加上疫情蔓延，對其有一定程度的打擊。新經濟股起而代之，根據新加入的美團，連同之前排首的股王騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、小米(01810)等四隻科技股，市場稱為ATMX，已佔恒指成份股23.68%，意味着市場掃起或質低上述四隻股票，恒指漲跌幅度定必比以前大得多。隨着新經濟股進佔恒指成份股趨增，未來走勢會非常波動。初哥亦留意到，美國的納斯達克指數將來影響恒指表現，重要性較道指有過之而無不及。所以股民必須調整策略，不能單靠道指的表現來判斷港股走向，否則會誤判形勢，吃虧在眼前了。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020