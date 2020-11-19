【專家點評】鄧建初：恒指由新經濟股主導　唔好炒錯？

一場世紀疫症，帶來了整個社區生活翻天覆地的變化，也扭轉了市民的起居飲食習慣。減少外出購物用膳、無法外遊渡假，頻繁上網處理日常事務，這些改變都反映在有關股票的走勢上。新經濟股交投暢旺，節節上升，股民如蟻附羶，舊經濟股被冷落一旁。然而升得多自然有趁消息回吐的一日，此時後者乘勢而起，猛力反彈，幅度驚人。如此新舊輪流交替，股民若不能適時轉向，便會錯失食胡時機。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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