【瑞通推介】美團失守290元　嚴選輪證

瑞通認股證牛熊證銷售部：疫情持續惡化，美股隔晚先升後回軟，道指收報29,438點，跌344點或1.1%；恒指今早曾回吐逾200點，回至26,400點以下，10天線(約26,162點)可視作短線支持。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾5,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,900萬港元，反映投資者續預期大市將整固。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,700至26,799點。

資金近日持續流入舊經濟股，中國平安由月初低位78.3元，反覆升至昨日盤中高位89.9元，累升近15%，創逾4個月高，並連升3日。平保昨收升1.5%於89.25元，14日RSI呈超買；今早股價大致靠穩，力守89元。平保近日公布今年首10個月保費收入按年升約1.5%至6,788億元人民幣，另銀保監鼓勵保險業界發展長期商業健康保險。昨分別有逾330萬元和約90萬元淨流入平保好倉和淡倉。

有券商唱好舜宇光學科技，料其明年開始向iPad供應鏡頭，以及榮耀品牌分拆後有助帶動鏡頭供應生產鏈。舜宇昨收升2.1%，收報162元，5日累漲逾11%；今早回調逾2%，回至160元以下。昨有約1億元北水淨買入舜宇。輪證資金流方面，昨有逾510萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。

早前公布分拆風電站服務到挪威上市的太古A，儘管下月會被剔出藍籌行列，其股價依然連日上升，昨曾抽升6.7%，高見47.2元的近5個月高位，收市維持5.8%的升幅，報46.8元；今早一度重上47元，跑贏大市。其好倉昨錄逾50萬元淨流入。

美團獲宣布納入恒指後僅上升1日，之後連日回軟，昨險守300元收市，跌0.9%，盤中曾低見290.8元；今早再挫逾3%，回至290元以下整固。美團是昨日全日北水淨流出最多股份，有近5.6億元淨流出。輪證資金流方面，昨分別有超過2,000萬元和逾210萬元淨流入其好倉和淡倉。

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