【理財百科】龔成：給投資初哥的10個忠告…

給投資初哥的10個忠告（上）

股市久不久進入活躍期後，就會開始多了新手投資股票，現在講一些投資忠告，希望對大家有所得着。以下就是給投資新手的10個忠告：

1. 閒錢投資

這是整個理財重要的一環，理財是一個管理，是一個攻守兼備的過程，因此在投資前，先要有預留一些流動資金，待流動資金足以應付半年生活開支後，餘下的才可投資。

另外，所投資的錢要是閒錢，中短期都不打算用的，假如那筆錢需用作首期，打算一年後作買樓之用，而將這筆錢炒幾轉，期望在買樓前先賺一筆，這行為便不適合。因為這筆錢不止不是閒錢，更在中短期內有用，因此只宜投資在較低風險的產品，用作投機炒賣就不適宜。

另外，初階投資者對投資的認識不多，當面對賺蝕時很易會出現情緒化的情況(無論賺蝕都是)，令投資不理性。若然以非閒錢去投資時，不理智的情況就更嚴重，假若用了一筆很重要的錢去投資，並最終全數蝕光，那可能會做出一些不理智的行為，後果嚴重。

2. 先想風險，後諗回報

若果是一個賭仔，一定不喜歡我所說的，但這卻是投資基本要掌握的事，因為先想風險後諗回報，這是很重要的概念。

太多人只想着贏錢，只想能賺多少，滿腦子只認為這次投資是一次必勝的投資，單憑這片面因素就進入去投資，這是相當危險的。投資新手未經歷過股災，未體會過原來投資可以這麼可怕的。當全世界包括自己都認為必勝的時候，股市往往就出現大調整，就像要說給所有人知，股市可以跌到這個程度的。當你以為跌1成已是地獄的時候，股價卻可以跌足9成！

不要以為這是誇張，因在科網泡沫爆破時，這情況就天天上演。所以，在投資前一定要明白，先想風險後諗回報這道理，多數人只向贏方面諗，引致逆轉事情出現時，變得不知所措，甚至影響生活。

3. 絕不借錢

可能坊間中有不少借錢創富的故事，的而且確，懂得借能令資金更有效運用，無論做生意、買樓、投資，能有效運用借都能令財富達致更快成長的效果。

不過，運用借去賺取息差、創造槓杆，以達致財富快速增長的效果，這都是較高階的投資者才可運用的技巧。同時，就算是高手，運用借只要稍一不慎，就會出現不利的情況，所以借本身是不易控制的工具。因為當市況逆轉時，就會造成巨大損失，就算最終價位回升，但可能中途已被平倉，損失無法挽回。

而作為投資新手，運用借就更危險了。因為新手運用借貸投資，就如同起一座高樓大廈但沒有打樁一樣，結果可想而知。新手對投資認識有限，因此凡未經歷過投資可怕一面的人，都不建議運用借貸去投資。

4. 要多閱讀投資大師的書籍

投資新手常犯的一個錯，就是以為自己所接觸的就是正確的、全部的。但真相是，當全世界的人都對你說地球是平的，你就會誤信地球是平的，更不會提出任何質疑，特別是當你是一個新人的時候。

當一個新手初接觸投資時，都會從一般的傳媒中接觸到相關的資訊，股評人、分析員、「專家」、傳媒人，投資新手很容易相信他們所講的就是正確，以為這就是投資，以為他們的投資方法就是正確的方法，從而跟從他們所運用的方法學習。對新手來說，這的確是一件很難理解的事，世上竟有95%的人都是錯誤，但是卻沒有人質疑，並且繼續運行。

要跳出這個概念，就要閱讀大量有用的投資書籍，絕對不能只在網上看資料，更不能單憑傳媒的片面資訊，要學就要跟真正賺錢的投資大師學習。即是他們要真的憑投資賺大錢，並且用這個方法經歷了多個股市周期，也能順利渡過，持續而長期獲利。

簡單來說，投資新手要吸收廣泛知識，同時要明白，坊間所接觸到的，不一定正確，因此最好向真正投資成功的人學習，這才能確保自己所學的，是一套能賺錢的投資知識。

5. 要狠心止蝕

止蝕，是投資基本功的最基本，可說是最重要的投資技巧，若然未掌握此技巧者，那就不能再學更高深的技巧，因為風險管理的重要程度是先於增值。

但可惜的是，有很多投資者(不論是新手還是有經驗者)，都無法做到狠心止蝕這一步，而很多投資了多年股票的人，更不知止蝕的重要性。記住，止蝕不是放棄，而是保留實力，所以，當知道自己投資失誤後，最好就是承認錯誤，並作出糾正，絕對不能以當作看不到的態度去處理錯誤的投資。而作為投資新手，止蝕就更加要嚴守。

止蝕的方法有多種，不在這裏詳談，簡單來說可以分為價格模式，以及本質模式。價格模式就是以價格去定止蝕位，例如跌了15%後止蝕，又或跌穿了某個價要止蝕等。

而本人所用的止蝕方法則是另一模式，就是以企業的本質決定，首先，我買股票是以買入優質企業的角度去投資，因此優質是前提，所以當投資後，若企業的質素轉差，而這不是短期或周期的問題，而是根本的轉差，這時就算股價下跌，都要立刻止蝕。

6. 設定預算資金

無論是投資某一隻股票，又或是整個財富管理計劃，設定預算都十分重要，這在風險管理方面，是一個重要的策略。

例如投資某一隻股，設定投資金額上限為10萬港元，當到達上限但這時股價下跌，決不會再加注投資。因為當股價下跌時，心理質素會較差，很多時會作出不理智的決定，加注溝貨就是一例。

另外，預先設定資金可令投資更理性，因為若不具體設定金額，當投資後就很易被市況，以及自己的賺蝕數影響，從而令決定偏向情緒化，因此在投資前已設定好金額及策略，將會令投資更理性及有系統。

7. 別自以為是

不少新手投資者在贏錢後，都會變得過分自信，以為自己已掌握了投資的全部，亦相信自己所運用的投資方法是一套必贏的方法。但是，真相究竟是那方法真的有效，還是只是剛巧遇着利好市況，這就真的不知道。

所以，新手一定明白，投資是一個非常大的題目，而自己所學的只是一小部分，絕不能單憑一兩次投資獲利，就認定這方法必勝，又或是自己是投資高手。而更重要的，就是真正的考驗都未出現，因為股市總有上升周期與下跌周期，凡未經歷過下跌周期者，都未完成整過過程，是否能笑到最後仍是未知之數。

8. 別隨便給予投資意見

人類總愛給別人各種意見，投資方面亦是，而一個投資新手當接觸投資後，往往會給予別人意見。

首先，當新手未全面掌握投資就隨便給別人意見，這當然是危險的事情。另外，當新手投資獲利後，就很易認為自己很有實力，那就很容易有自信地給別人意見，但這可能是錯誤的意見，故這可能會造成不利自己及別人的結果。

另外還有一點更重要的，有投資經驗的人，都要盡量不給予別人投資意見，因為無論意見是否正確，最終也有可能令別人出現不利情況。

例如你推介了某股給朋友，大家都在10港元買入，但股價下跌到8元後，再上升到18，可惜你朋友在8元因為太驚而賣出了。由於在投資上往往會出現很多不同的情況，常會出現意見正確做法錯誤的情況，因此投資意見都是少給為妙。

9. 應分散及分注投資

這亦是風險管理重要的一環。除非是有經驗的投資者或投資高手，否則不宜將資金集中在少數的股票上，而對新手而言，適當的分散投資是正確的策略。

因為當你未有足夠經驗時，一不小心就會買入無價值，隨時可能大跌的股票(因為在旺市時，不少股票都被大幅炒高，而新手往往不懂分辨而買入)，因此若將所有資金都集中在少數股票上是危險的。

另外就是分注，新手對股價高低平貴的掌握有限，因此就算是一隻股票，也應該將一注資金分成幾注去買入，將買入價平均，避免一次過在高位買入的風險。

10. 了解股災

新手對股市的認識始終有限，而了解股災就是認識股市的重要一環。在香港，每隔數年便會出現一次股災，而在各國的股市中，同樣久不久就會出現一次股災，因此，股災是不能避免的。

除非你打算投資一兩次就不再投資，否則，股災終會出現，沒有人知可時出現，但這是必然會發生的。在旺市時，個個都是贏家，通街都是股神，可惜當市況逆轉時，能笑到最後的又有幾人？

所以，股災是新手必須認識的，要了解股災出現時的特性，當中的殺傷力，過往香港股災的歷史。

當然，就算明白這些要點都不代表能避開股災，但始終能提升我們的風險意識，避免在出現大跌市特徵前還做出高風險行為。同時，當真正出現股災時，心理上都會較易應對，從而作出更理性的決定。

十個忠告

在這裏就總結這10個忠告，其實當中有部分要點對有經驗的投資者也有用，對各投資者相信都是一個提醒：

1. 閒錢投資

2. 先想風險，後諗回報

3. 絕不借錢

4. 要多閱讀投資大師的書籍

5. 要狠心止蝕

6. 設定預算資金

7. 別自以為是

8. 別隨便給予投資意見

9. 應分散及分注投資

10. 了解股災

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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