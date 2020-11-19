【高盛推介】國務院要求擴大汽車消費 留意貼價汽車股購輛
2020年11月19日 11:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國國務院李克強於昨日主持召開的國務院常務會議中，當中要求擴大汽車消費重啟汽車下鄉。此外，有報道指內地多個各地政府近期陸續發布新舉措，有業內人士表示，隨着汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變及新舉措落地，有望推動市場回暖。
吉利汽車(00175)自上周四起連升5日，累計升逾17%，當中昨日升約6.9%並曾升見22.95元，創超過兩年新高。惟今日早段高見22.95元後倒跌，現報21.95元，跌約2.7%。而昨日升約3.6%的比亞迪股份(01211)，今日早段高見178.8元後倒跌，現報172元，跌約2.6%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向部署比亞迪認購證，錄得約940萬元資金流入，為昨日第四多資金流入的認股證相關資產。
投資者如看好吉利，貼價的選擇可留意價外幅度約8%，年期約3個月的吉利購(16536)，行使價23.55元，2021年02月08日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、高槓桿。價外的選擇可留意年期約6個月的低街貨吉利購(17428)，行使價27.38元，2021年05月12日到期，實際槓桿3.9倍，價外、低街貨。
投資者如看好比亞迪，貼價的選擇可留意年期約6個月的低街貨比迪購(15543)，行使價192.98元，2021年05月04日到期，實際槓桿3.0倍，貼價、低街貨。價外的選擇則可留意年期同是約6個月的低街貨比迪購(16537)，行使價223.88元，2021年05月06日到期，實際槓桿3.2倍，價外、低街貨。
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