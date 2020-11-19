【專家點評】鄧澤堂：新經濟股仍值博！

美國10月零售銷售按月增長0.3%，遜於市場預期的0.5%，增幅回落至半年以來最低，反映消費者態度轉趨審慎。加上疫苗消息已大致消化，美股三大指數上試高位後回軟。聯儲局主席鮑威爾稱，美國經濟復甦步伐仍緩慢，重申將維持近零利率水平，原定今年底結束的買債計劃可能要延長至明年，在貨幣政策維持寬鬆下，美元短中線走勢或維持弱勢。至於港股，無力上試26,600點，恒指已率先見回吐壓力，預料指數或於26,400點附近整固。

新經濟股近來表現不濟，惟經過現階段的調整期後，仍可考慮。即使市場憧憬舊經濟股追落後，惟在疫情後生常態下，依然需要新經濟平台去推展生意，故如出現低位，新經濟股仍可以留意。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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