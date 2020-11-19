港元拆息︰1個月跌至0.102厘水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息企0.03厘水平；1星期拆息為0.053厘；與樓按相關的1個月續跌至0.102厘，跌至2010年5月低位；3個月報0.32厘。

19/11/2020

隔夜 0.03821厘

1星期 0.05304厘

2星期 0.07179厘

1個月 0.10286厘

2個月 0.24339厘

3個月 0.32321厘

6個月 0.55518厘

12個月 0.71304厘

18/11/2020

隔夜 0.03877厘

1星期 0.05518厘

2星期 0.07321厘

1個月 0.10911厘

2個月 0.24411厘

3個月 0.32321厘

6個月 0.55518厘

12個月 0.71304厘

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