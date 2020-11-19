港元拆息︰1個月跌至0.102厘水平
2020年11月19日 11:21
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息企0.03厘水平；1星期拆息為0.053厘；與樓按相關的1個月續跌至0.102厘，跌至2010年5月低位；3個月報0.32厘。
19/11/2020
隔夜 0.03821厘
1星期 0.05304厘
2星期 0.07179厘
1個月 0.10286厘
2個月 0.24339厘
3個月 0.32321厘
6個月 0.55518厘
12個月 0.71304厘
18/11/2020
隔夜 0.03877厘
1星期 0.05518厘
2星期 0.07321厘
1個月 0.10911厘
2個月 0.24411厘
3個月 0.32321厘
6個月 0.55518厘
12個月 0.71304厘
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