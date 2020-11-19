【專家點評】鄧聲興：聯想集團業績理想　有勢追

儘管疫情推高運輸成本影響其毛利率，其經營EBIT仍升15%，經營EBIT利潤率升至3.9%，按年及按季分別升0.2及1.1個百分點。相信集團將繼續專注高端個人電腦(PC)業務，出售更多軟體及服務，再減少非PC業務的虧損。估計支持業績的因素將持續，盈利能力穩定改善，進一步推動未來數年財務表現。

聯想業績及對收益均高於市場預期，主因PC及智能電話業務反彈，PC利潤率具韌性及數據中心業務改善的趨勢會持續至明年。該股向上阻力位為7.4元，向下支持位為4.5元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020