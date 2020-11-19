【高盛推介】部署新經濟Call輪宜選貼價證
2020年11月19日 11:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續留意新經濟的相關好倉，例好昨日獲資金轉向部署的阿里(09988)好倉，錄得約680萬元資金流入。而美團(03690)及京東(09618)好倉，則於過去2個交易日分別共錄得約6,140萬及3,100萬元資金流入，為同期最多及第三多資金流入的個股相關資產。此外，本周一至本周三共錄得約8,480萬元資金流入騰訊好倉，為同期最多資金流入的個股相關資產。
正股表現方面，阿里昨日重上250元，今早則回落，現報246.8元，跌約1.3%。昨日分別跌約1%及0.9%的美團及京東，今早亦皆見回落，現報291.8及331.8元，跌約2.7%及2.4%。而昨日升約1.3%的騰訊，今早亦見回落，現報580.5元，跌約1.4%。
雖見資金集中留意新經濟股的相關好倉，但由於近期新經濟股表現不穩。因此投資者在計劃部署其認購證時，宜選擇貼價產品，從而減低引伸波幅風險及避免選擇現時屬不合適條款產品。因為一般而言，越價外的產品，受波幅影響會越大。
投資者如看好阿里，可留意價外幅度約4%，年期約2個月的貼價阿里購(22083)，行使價258.08元，2021年01月21日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。
投資者如看好美團，可留意年期約3個月的高敏感度美團購(26805)，行使價329.08元，2021年02月23日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿、高敏感度。
投資者如看好京東，可留意年期約3個月的高敏感度京東購(26249)，行使價369.08元，2021年02月22日到期，實際槓桿6.0倍，高敏感度、高槓桿。
投資者如看好騰訊，可留意年期約2個月的高槓桿騰訊購(12231)，行使價636.38元，2021年01月20日到期，實際槓桿11.0倍，高槓桿。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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