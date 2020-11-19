新盤動向：匯璽III加推217伙 平均呎價逾2.8萬
2020年11月19日 12:02
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雷霆(左)公布匯壐III加推單位。
多個項目陸續加入九龍區推盤搶客戰。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆稱，旗下西南九龍匯壐III今(19日)公布價單第5號，推出共217伙，折實平均呎價為28,090港元。項目即日開始接受購樓意向登記，有機會於下周末發售。
新地代理總經理陳漢麟表示，是次壓軸推出高座開放式至三房全數單位，實用面積介乎279至1,047方呎，並提供3種付款方法，包括90日付款計劃、180日付款計劃及360日付款計劃，買家最高可享20%折扣，另有匯壐Fans 2020折扣優惠。入場價單位為第6座6樓C單位，屬開放式間隔，以90日付款計劃計算，折實價為680.96萬元。整批單位折實呎價由24,063至31,943元，最高折實售價3,344.4萬元。
資料顯示，該盤於2019年10月推出價單第4號，共提供178伙，折實平均呎價25,485元，折實售價由618.08萬至1,602.32萬港元，折實呎價由約21,393至30,455元。
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