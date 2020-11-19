維他奶中期純利增長26%　中期息每股3.8仙

業績報告指出，期內經營溢利按年上升29%，主要是因為適時謹慎的成本控制，根據疫情發展而更改分階段投資的計劃，以及疫情期間某些市場當地政府給予的補貼；若撇除政府補貼，經營溢利增長10%。

期內，香港業務(香港、澳門及出口)在社會運動的持續影響，加上疫情的連續爆發，影響市場表現及產品銷售。澳洲及新西蘭方面，維多利亞州的封鎖措施延長，食肆及咖啡店無法營業，亦影響產品銷售。新加坡市場則維持了在當地豆腐品類產品市場領導地位，同時繼續擴充飲品業務。

期內毛利率維持在55%，主要由於政府補貼，但部分被原材料(尤其是糖及奶粉)的不利價格所抵銷。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020