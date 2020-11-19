維他奶中期純利增長26% 中期息每股3.8仙
2020年11月19日 12:06
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維他奶國際(00345)公布截至2020年9月底止6個月業績，期內收入按年下降6%至44億港元，主要由於中國內地業務於4月份收入偏低，加上各營運市場均受封鎖以及出行限制措施所影響。不過，受惠內地疫情於4月後放緩，業務逐漸復甦並重拾盈利增長，致使上半年錄得純利6.72億元，按年上升26%；中期股息維持每股3.8仙。
業績報告指出，期內經營溢利按年上升29%，主要是因為適時謹慎的成本控制，根據疫情發展而更改分階段投資的計劃，以及疫情期間某些市場當地政府給予的補貼；若撇除政府補貼，經營溢利增長10%。
期內，香港業務(香港、澳門及出口)在社會運動的持續影響，加上疫情的連續爆發，影響市場表現及產品銷售。澳洲及新西蘭方面，維多利亞州的封鎖措施延長，食肆及咖啡店無法營業，亦影響產品銷售。新加坡市場則維持了在當地豆腐品類產品市場領導地位，同時繼續擴充飲品業務。
期內毛利率維持在55%，主要由於政府補貼，但部分被原材料(尤其是糖及奶粉)的不利價格所抵銷。
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